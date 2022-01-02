بصاروخ بالستي.. ميليشيا الحوثي تستهدف محطة وقود بمديرية عسيلان

استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، محطة وقود بمديرية عسيلان بصاروخ بالستي، هربًا من هزائمها التي تكبدتها في شبوة.

وخلف الهجوم الصاروخي الحوثي مجزرة بشعة بصفوف المدنيين في إفلاس تنتهجه الجماعة، لتعويض هزائمها الميدانية من قبل ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة، من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

استهداف جازان

وتواصل ميليشيا الحوثي إرهابها خلال الأيام الفائتة، حيث أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني، بعد قصف حوثي اليمن على جازان، جنوب غرب المملكة، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

أضاف التحالف أنه هناك حالتا وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات على منطقة صامطة في جازان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن مدنيين اثنين أصيبا جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون «على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان».

وتحدثت الوكالة عن سقوط قذائف في "محاولتين عدائيتين بنجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة"، بشمال اليمن، ونشرت صورًا قالت إنها لآثار الهجومين.

خسائر الحوثي في اليمن

فيما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، رصد طائرات مسيرة معادية أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء.

وكشفت قوات التحالف عن أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء، مضيفة:" استجابة للتهديد نجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية".

وقصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مديرية بيحان شمال غرب محافظة شبوة.

واستهدف قصف التحالف موقع الحمى التابع لميليشيا الحوثي، وذلك تمهيدًا لاقتحام قوات العمالقة المرتقب لمديرية بيحان.

كما أشارت صحيفة "26 سبتمبر" اليمنية إلى "مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، السبت، بنيران الجيش ومقاتلات التحالف في جبهات مأرب".

وقالت الصحيفة إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت عدة هجمات على مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية من المحافظة "أسفرت عن دحر الميليشيا مع عدة مواقع مهمة".

وأضافت: "إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة بجهات مأرب، وأوقعت في صفوفها خسائر في العدد والعدة".