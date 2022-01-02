سحب رعدية ممطرة: توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأول لـ يناير

حذّر د. محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التغيّرات الجوية التي تحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شاهين، لـ"الدستور": "هناك تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا خلال الساعات المقبلة، وأن هذه السّحب الرعدية تصاحبها سقوط أمطار متوسطة" مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات أن طقس الليل سيكون شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، محذرًا من شبورة تكون كثيفة أحيانًا (من 5 - 7 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات طقس الإثنين

وشدد مدير مركز التنبؤات على أن الشبورة المائية ستستمر فى التكون منذ الخامسة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على ذات المناطق المذكورة خلال توقعات حالة الطقس اليوم.

ويستمر توقع سقوط الأمطار خلال حالة طقس الغد التى تكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح خلال طقس الغد على جنوب سيناء والسواحل الغربية.

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون الشبورة المائية على الطرق المتجهة إلى القاهرة ومحافظات القناة وشمال الصعيد والوجه البحري ووسط سيناء، هي الظاهرة الوحيدة المؤثرة خلال الأيام القادمة حتى يوم 7 يناير 2022.