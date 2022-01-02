حبس 3 متهمين بقتل شاب في نجع حمادي 4 أيام

أمرت اليوم النيابة العامة بنجع حمادي، بحبس المتهمين في واقعة قتل شاب وإلقاء جثته في زراعات الحلف بطريق طراد النيل بنجع حمادي بسبب الخلافات المالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، كان قد تلقى إخطارا، بالعثور على جثة أحمد بكري، في الثلاثينيات من عمره، ملقاة بزراعات الحلف بطريق طراد النيل.

وكشفت التحريات، أن السبب في الجريمة، خلافات مالية بين المجني عليه وثلاثة آخرين، قاموا بخطفه وتعذيبه ولفه في بطانية، وإلقاء جثته في زراعات الحلف.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على «وائل.و.ت»، 45 عاما، و«أحمد.م.ج»، 27 عاما، و«علي.خ.م»، المتهمين في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.