الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 15 عاما لمتهم بتجارة المخدرات في ساقلته بسوهاج

حشيش
حشيش

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حبس تاجر مخدرات 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة، لإدانته بحيازة 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطى.

وتمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط «محمد.ص.أ.م» 27 سنة حاصل على دبلوم ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 5 طرب من ذات المخدر بقصد الإتجار والتعاطي تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

مديرية أمن سوهاج محكمة جنايات المستشار حمدى عبد العزيز تاجر مخدرات مخدر الحشيش

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