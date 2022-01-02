الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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البابا ثيودروس يزور دار مسنين «انطونيادس مانا»

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

زار صاحب الغبطة البطريرك ثيودوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم الأحد، دار المسنين "أنطونيادس مانا" للجالية اليونانية في الإسكندرية، رافقه خلال الزيارة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية،  مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، كان في استقبال غبطة الأمين العام ديميتريس كافوراس، ومديرة الدار السيدة أنجيليكي نيارو، وكل من يعمل فيه والدكتور مدحت سكر، ووجه شكر خاص لسكرتير السفارة اليونانية جورج إيكونومو.

وفي النهاية تمنى للجميع عام جديد سعيد وكل التوفيق، وقال: "لأنه في هذا العالم لا شيء يستحق العناء، وما سيبقى من أعمالنا سيكون لطفًا، وحبًا، والكلمة الطيبة".

من جانبها، ونيابة عن الجالية اليونانية بالإسكندرية، نقلت الشكر الحار من الأمين العام السيد ديميتريس كافوراس إلى البابا ثيودروس، مشيرةً إليه بقولها: "نشكرك يا صاحب الغبطة مرة أخرى على تكريمك للمجتمع اليوناني وأعضائه، وخاصة كبار السن. يشكرك آباؤنا وأمهاتنا هنا في دار أنطونيادس مانا للمسنين، نشكرك مرة أخرى مع الجالية اليونانية ومجتمعنا بأكمله. إن احتضانكم الدافئ يحمل رسالة سلام ومحبة، ولكن قبل كل شيء ، أمل في العام الجديد. شكرا جزيلا غبطتكم".

ثم التقى صاحب الغبطة مع المسؤولة عن المطبخ وإعداد الطعام السيدة سيرين ساكلاري، وشكرها على رعاية الطعام الذي يصل إلى مستويات عالية.

بعد ذلك قام البابا ثيودروس بتقطيع كعكة الـ Vasilopita (باليونانية Βασιλόπιτα). ثم قام غبطته بزيارة نزلاء الدار من كبار السن، متمنياً للجميع عاماً طيباً ومباركاً، 2022.

البابا ثيؤدوروس البابا ثيؤدوروس الثاني البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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