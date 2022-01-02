تأييد إعدام سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى مطروح

أيدت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، اليوم، حكم الإعدام شنقًا لزوجة البرنس وعشيقها بعد تأييد حكم الإعدام من مفتي الجمهورية.

جاء ذلك في مجمع محاكم مطروح بعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف، وإسلام منصور وكيل النائب العام ومحمود بلال أمين السر.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى في نوفمبر 2021، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى إحالة أوراق زوجة البرنس وعشيقها وهم «حنان. إبراهيم» و«محمد. السيد» إلى مفتي الجمهورية وتحديد اليوم الثاني من دور يناير للنطق بالحكم.



وترجع تفاصيل الواقعة أن استقبل مستشفى مطروح العام البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عامًا جثة هامدة، وذلك نتيجة اختناق عن شنق وتم التحفظ على الجثمان وتحويله إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة قبل استخراج تصريح الدفن.



وكشف عمر السعيد، وكيل النائب العام لنيابات مطروح، عن تفاصيل حول لغز مقتل "البرنس هاشم " الذي يبلغ من العمر 26 عامًا على يد زوجته وعشيقها خنقًا.



وناظرت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية جثمان البرنس ومحل الواقعة، وبدأت التحقيقات مع زوجته التي أنكرت أنه ليست هناك شبهة جنائية، ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدًا بالإضافة إلى تحريات أجهزة البحث الجنائي.



وكشفت التحقيقات عن أن زوجة البرنس كانت على علاقة منذ 7 سنوات، بشخص يعمل في " محل هواتف محمولة " وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد زوجها بـ 10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى واتفقا على قتل زوجها "البرنس".



وفي يوم الواقعة اشترى عشيق "زوجة البرنس " منومًا بعد أن وضع خطة محكمة لقتله، وبعد تناول الزوج للمنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، ربطت يديه وقدميه بحبل لعدم المقاومة ثم صعد عشيقها إلى المنزل، وخنقه بـ" فوطة مبللة بالماء"، ثم شنقه بالإيشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.

وحسب الخطة الموضوعة قامت الزوجة بالصياح بصوت مرتفع " البرنس مات " وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.



وعقب توجه الزوجة إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، ناقشها وكيل النائب العام، فأفادت بأن الوفاة طبيعية ولم يظهر على وجهها أي تأثر بوفاة زوجها، وباستجوابها تمكنت النيابة العامة من فك اللغز، وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها واعترفا بالواقعة كاملة وتم تمثيلها، حيث تم حبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.