الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب فى شقة بحلوان

حريق شقة
حريق شقة

أمرت النيابة العامة بحلوان بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق شقة في حلوان، وبيان أسبابه وتحديد خسائره.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية حلوان رجال الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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