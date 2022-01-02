الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: التشغيل التجريبى لأول مصنع لمنتجات اللحوم المعبأة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المستشفى الجامعي للطب البيطري لحضور التشغيل التجريبي لأول مصنع لمنتجات اللحوم المعبأة.

واستقبله خلالها الدكتورة مديحة حسنى درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور مؤمن عبد العظيم مدير المستشفى، والدكتور حسين يوسف مدير مركز جودة اللحوم، والدكتور محمد طلعت عمارة أستاذ الرقابة على الأغذية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والذي يضم الدكتور أشرف عبد المالك والدكتورة هديل، والدكتور ضياء نجيب والدكتور محمد عبد السلام، إلى جانب مشاركة في الحضور من الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية.

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وصرح رئيس جامعة أسيوط على حرصه على متابعة انطلاق خط إنتاج المصنع فى أول يوم له فى مرحلة التشغيل التجريبي والذي يأتي ضمن استراتيجيه الجامعة الهادفة إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل وضع بصمة مضيئة فى نشاطها الخدمة وسعيها إلى تقديم منتجات غذائية وفق الشروط والضوابط الصحية المنصوص عليها.

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وكشف رئيس الجامعة إلى انه جارى إعداد مجمع لبيع المنتجات الغذائية التي تقدمها الجامعة سواء على مستوى منتجات اللحوم والطيور أو الخضر والفاكهة أو المخبوزات التي تنتجها مختلف المزارع والوحدات التابعة لكلية الزراعة ، موجهاً أن يتضمن المنفذ كذلك بيع منتجات خط إنتاج مصنع منتجات اللحوم المعبأة والتابع لمستشفى الطب البيطرى وذلك للمترددين على المنفذ من الأفراد من داخل الجامعة أو خارجها.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة مديحة درويش أن مصنع منتجات اللحوم المعبأة يُعد أحدث إضافة للوحدات المميزة التابعة للكلية والتي تتضمن المزرعة السمكية التى تقوم بإنتاج ضخم من السمك البلطي، معلنة أن المصنع الجديد يعمل على إنتاج الهامبورجر، والسجق، والكفتة باستخدام أحدث الآلات المتخصصة وتعبئتها وتخزينها وفق القواعد الصحية والذي من المقرر أن يتم طرح المنتجات للبيع قريباً بكميات كبيرة فى منفذ الجامعة وذلك لخدمة أفراد المجتمع.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اسيوط مستشفيات استراتيجية مستشفى رئيس جامعة الطب البيطري جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال المستشفى الجامعي هيئة التدريس رئيس جامعة أسيوط الرقابة على الأغذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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