الاستعلام عن حالة محاسب شرع 4 عمال في قتله بالبدرشين

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن حالة محاسب شرع 4 عمال في قتله بعد ضربه على رأسه ب "مفتاح أنبوبة" وسرقة 175 ألف جنيه لسماع أقواله حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإجراء عرض قانوني للمتهمين على المجني عليه للتعرف عليهم.

وتعدى 4 أشخاص على محاسب بمصنع دواجن، أثناء عودته إلى منزله من عمله بمنطقة البدرشين، واستولوا على 175 ألف جنيه، بعدما تعدى أحدهم عليه بمفتاح أنابيب على رأسه وأحدث به إصابات بالغة، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة البدرشين يفيد بتلقيه إشارة من مستشفي البدرشين المركزي بوصول محاسب في مصنع أعلاف دواجن، مصاب بجرح غائر بالرأس ولا يمكن استجوابه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هشام بهجت مفتش المباحث، وتمكنت مباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص بينهم 2 من عمال المصنع الذي يعمل به المجني عليه، حيث اتفق العاملان مع اثنين من أقاربهما على سرقة المجني عليه أثناء عودته من منزله بعد معرفتهم بخط سيره.

واتفقوا فيما بينهم على انتظاره بجوار منزله أثناء عودته من عمله لسرقة مبلغ مالي معه يخص حسابات مصنع الدواجن، فانتظره أحدهم أمام المنزل وما إن ظفر به حتى تعدى عليه بمفتاح أنابيب على رأسه فأحدث به الإصابات الموجودة بجسده وسرق منه مبلغًا ماليًا كان بحوزته من حسابات المصنع حوالي 175 ألف جنيه، واستقل «توك توك» كان في انتظاره يستقله المتهم الثاني وفروا هاربين.

وتم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.