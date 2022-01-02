جدول مواعيد صرف معاشات يناير 2022 بالتفصيل

تتصدر مواعيد صرف معاشات يناير عام 2022 محرك جوجل على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع مواعيد صرف معاشات بعض المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني باعتبارها تقدم العديد من الخدمات للمواطن المصري وأصحاب المعاشات كبديل أمن للبنوك المصرية.

مواعيد صرف المعاشات شهر يناير 2022

ونظرا لأهمية الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات شهر يناير 2022 لدى المواطنين، وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل المتعلقة بصرف المعاشات للمصريين خلال 2022، بالتزامن مع بداية شهر يناير التي يتم صرفها من قبل الهيئةً القومية للتأمينات الاجتماعية لأكثر من ١٠ مليون و٥٠٠ مواطن، بدابة من شهر يناير حتى نهاية الشهر عن طريق الفيزا.

جدول مواعيد صرف معاشات يناير 2022

ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه من المقرر صرف المعاشات شهر يناير من خلال مكاتب البريد والبنوك يوم السبت.

يشار إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت أنه تم التعاون مع شركات المحمول لتحويل المعاشات إليها بهدف التيسير على المواطن، وصرفه عن طريق محافظة الهاتف المحمول.

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