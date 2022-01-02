الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد صرف معاشات يناير 2022 بالتفصيل

المعاشات
المعاشات

تتصدر مواعيد صرف معاشات يناير عام 2022 محرك جوجل على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع مواعيد صرف معاشات بعض المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني باعتبارها تقدم العديد من الخدمات للمواطن المصري وأصحاب المعاشات كبديل أمن للبنوك المصرية.

مواعيد صرف المعاشات شهر يناير 2022 

ونظرا لأهمية الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات شهر يناير 2022 لدى المواطنين، وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل المتعلقة بصرف المعاشات للمصريين خلال 2022، بالتزامن مع بداية شهر يناير التي يتم صرفها من قبل الهيئةً القومية للتأمينات الاجتماعية لأكثر من ١٠ مليون و٥٠٠ مواطن، بدابة من شهر يناير حتى نهاية الشهر عن طريق الفيزا.

جدول مواعيد صرف معاشات يناير 2022  

ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه من المقرر صرف المعاشات شهر يناير من خلال مكاتب البريد والبنوك يوم السبت.

لجنة «خارطة الطريق» الليبية تلتقي مجلس الدولة وتركز على المسار الدستوري

حبس سيدة وعاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر

يشار إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت أنه تم التعاون مع شركات المحمول لتحويل المعاشات إليها بهدف التيسير على المواطن، وصرفه عن طريق محافظة الهاتف المحمول.

اقرأ أيضا: تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

وفاة ابنة نقيب المحامين وتشييع الجنازة من مسجد «مصطفى محمود» غدًا

تعرف على قصة كعكة الفاسيلوبيتا الخاصة بالعام الميلادي الجديد

مواعيد صرف معاشات يناير صرف معاشات جوجل أصحاب المعاشات نفين القباج وزيرة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

تفاصيل خطاب استقالة حمدوك من رئاسة وزراء السودان

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التعاونى الزراعى»: مصانع السكر تستعد لاستلام البنجر من المزارعين

بتوجيهات رئاسية.. تطوير وإنشاء 987 مركز شباب ضمن «حياة كريمة»

السودان.. حمدوك يعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل «أبو شخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل