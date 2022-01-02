الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السرقة» تقود 3 أشخاص للسجن المشدد 15 عامًا بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملين وفني ديكور بالسجن المشدد 15 عامًا، لشروعهم في قتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالإكراه.

وترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من شاب، يُفيد بقيام ٣ أشخاص ملثمين بقطع الطريق علية بمدينة القرين وتهديده بالأسلحة النارية والبيضاء وإصابته بطلق ناري في اليد وسرقة دراجته البخارية وهاتفه المحمول.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكبي  الواقعة فني ديكور وعاملان، وجميعهم من مركز فاقوس، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه وتم رصد تحركاتهم، وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة التي قدمتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

محكمة الجنايات مدير أمن الشرقية محكمة جنايات الزقازيق سرقة بالاكراه تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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