«القباج»: تفتتح معرض «ديارنا» للأثاث والحرف اليدوية بالمنيا (فيديو)

بتخفيضات تصل إلى 20 %..

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض "ديارنا" للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل، المقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر على مدار أسبوعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا وياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ويشارك في المعرض نحو 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الافتتاح أقسام المعرض والمنتجات المعروضة واستمعت لشرح من العارضين عن هذه المعروضات وأسعارها وأبدت إعجابها بالمنتجات والأثاث والمستلزمات التي يقدمها المعرض.

ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشته ويقوم المعرض ببيع الأثاث والحرف اليدوية ومستلزمات المنزل بتخفيضات تصل إلى 20 %، حيث ستفقد الوزيرة ومحافظ دمياط أقسام المعرض وتستمع لشرح من العارضين المشاركين بالمعرض.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد استقبل اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللتان يزوران محافظة المنيا، لافتتاح معرض ديارنا للأثاث.

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