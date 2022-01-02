الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ممارسة الرياضة والجلوس بشكل صحيح».. نصائح للوقاية من آلام الظهر

اخصائي العلاج الطبيعي
اخصائي العلاج الطبيعي

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة آلام الظهر بشكل كبير، مما يعوق قدرتهم على إنجاز مهامهم اليومية، لذا نوضح في السطور التالية الأسباب مختلفة لآلام الظهر وكيف يمكن حلها.

يوضح إخصائي العلاج الطبيعي، رامي عاطف، أن هناك العديد من الأسباب الخاصة بآلام الظهر، فقد يتعلق الأمر بالتوتر من خلال شد العضلات المفاجئ، على سبيل المثال، خلال ممارسة التمارين الرياضية وحمل الأوزان الثقيلة.

وأوضح رامي عاطف، أن هناك أسباب أخرى للشعور بالوجع يأتي أبرزها الإصابة بالتهابات المفاصل أي تضييق العمود الفقري أو ما يسمى بعرق النساء، حيث يتم الضغط على أحد الأعصاب الرئيسية في منطقة الظهر حيث يؤدي لوخز شديد.

أما عن العلاج فهو يأتي بالراحة الخاصة بالمريض فلابد من الحصول على راحة مطولة حتى ينتهي الألم تمامًا والعودة من جديد، ولكن علينا أن نعلم كيفية الجلوس بشكل صحيح بحسب طبيعة العمل، ففي حالة أن طبيعة عملك تستدعي الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بعدد ساعات طويلة، عليك على الفور تصحيح جلوسك على كرسي مريح والقيام كل 20 دقيقة للحصول على راحة والعودة مرة أخرى.

أما للوقاية من هذا الألم علينا بممارسة الرياضة، والجلوس بشكل صحيح، والمواظبة على تحريك الأرجل، التوقف عن التدخين، تحريك الجسم بصورة سليمة، وتحسين اللياقة البدنية الخاصة بك، كما يمكن الخضوع للتدليك الذي بدوره يعمل على تبسيط العضلات الخاصة بك وغيرها من الأمور الصحية التي تعمل على حمايتك من ألم الظهر.

وتابع: ولكي تحمي نفسك من ألم الظهر لابد من عدم زيادة الوزن عن الطبيعي لأن السمنة تعتبر من عوامل الخطر الخاصة بألم الظهر، كما أن تعرضك للتوتر والاكتئاب أيضًا من العوامل التي تخص ألم الظهر.

مشكلة وجع الظهر إخصائي العلاج الطبيعي لإصابة بالتهابات المفاصل بممارسة الرياضة لجلوس بشكل صحيح المواظبة على تحريك الأرجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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