صحيفة أمريكية: عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي الأعلى منذ 25 عامًا

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن عام 2021 المنصرم انتهى كواحد من أعنف الأعوام المسجلة في تاريخ مدينة شيكاغو من حيث عدد عمليات إطلاق النار المميتة أكثر من أي عام آخر خلال ربع القرن الماضي.

وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي) أن إدارة شرطة شيكاغو سجلت وقوع 797 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو أعلى معدل منذ عام 1996 وأكثر من أي مدينة أخرى في الولايات المتحدة، ويمثل هذا الرقم زيادة بـ 25 حادثا عن عام 2020 و299 حادثا عن 2019.

وقال مدير الشرطة ديفيد براون في مؤتمر صحفي :" نعلم جميعًا أن هذا العام كان مليئًا بالتحديات في مدينة شيكاغو، والعديد من العائلات تعاني من فقدان أحبائهم بسبب العنف غير المنطقي باستخدام السلاح".

وأضاف أن معظم جرائم القتل نجمت عن صراعات بين العصابات المتناحرة، في الوقت نفسه، سجلت الشرطة 3561 حادث إطلاق نار في عام 2021، وفي المقابل، سجلت كل من نيويورك ولوس أنجلوس، اللتين يزيد عدد سكانهما عن شيكاغو، 300 جريمة قتل على الأقل في عام 2021 مقارنة بمدينة ويندي سيتي.

وفي محاولة للتصدي للعنف ، قال براون إن شيكاغو تنوي توظيف المزيد من الضباط في العام الجديد، مضيفا: سيكون هناك المزيد من الضباط في الشارع، ليس فقط في سيارات الدوريات أو خلف المكاتب، وذلك من أجل التفاعل مع جميع سكان شيكاغو".

وسجلت واشنطن العاصمة حادث القتل رقم 200 في عام 2021 في نوفمبر، وكان ذلك أعلى معدل تصل إليه المدينة منذ عام 2003.