حجز عاطل تحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج بالقاهرة.

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وقالت المجنى عليها إن المتحرش سيئ السمعة وقام بالتحرش بأكثر من فتاة بالمنطقة محل الواقعة وتصدى له العديد من السكان لكن بلا جدوى.

فيما أنكر المتهم أمام جهات التحقيق بالمرج ارتكابه واقعة التحرش وأن الفتاة تتهمه بالباطل.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من فتاة تتهم عاطل بالتحرش بها لفظيا وجسديا بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وتم اقتياده لقسم الشرطة، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنه تفاجأ بدعاء الفتاة، وبالأخص وأنهم سكان منطقة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.