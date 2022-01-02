الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق في واقعة قتل شاب لصديقه ودفن جثته بصحراء أسوان

ذهب
ذهب

تباشر النيابة العامة في أسوان، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل صديقه، ودفن جثته في الصحراء خلال عملهم لنقل تراب ذهب خام ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد باعتراف متهم بقتل أحد أصدقائه في مدينة أسوان، حيث إنهم كانوا في مهمة عمل سويًا خاصة لنقل تراب خام الذهب، ولكن وقع بينهم سوء تفاهم، ما أدى إلى ضرب الجاني المجني عليه بحطبة مشتعلة بالنيران وقبل تحركه من مكانه ليأخذ حقه منه فرّ الجاني إلى سيارته وجلب سلاحاً أبيض "سنجة" وطعنه ما أودى بحياته.

وسلم المتهم نفسه عقب ارتكابه الواقعة إلى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

النيابة العامة في أسوان تراب ذهب خام الصحراء تحريات المباحث الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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