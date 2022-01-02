أسيوط تعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية بالمحافظة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن مسابقة الأم المثالية لعام 2022 وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار (الأم المثالية – الأم البديلة – الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية – بصرية – حركية " – الأم لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات "الرياضية – الفنية – العلمية" - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاضنة على مشروع التمكين الاقتصادي) على أن يكون آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة للأمهات يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022.

وأشار المحافظ إلى أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2022 تمثلت في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة للأم في 31 / 12 / 2021، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم وألا تكون المتقدمة للمسابقة تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي (مديرية – إدارة اجتماعية – وحدة اجتماعية) حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة، لافتًا إلى إنه تم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة لفحص طلبات المتقدمين واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقًا للضوابط والمعايير التي تم تحديدها.

وأضاف مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن من يرغب في التقديم لمسابقة الأم المثالية أن يحضر المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة في الاستمارة وهي استمارة الأم المرشحة مستوفاة بالإضافة إلى الإقرار وقصة الكفاح وصورة بطاقة الرقم القومي للمرشحة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة وصورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم وصورة قسيمة الزواج وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل.

بالإضافة إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة وبالألوان، والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة وهاتف محمول، بالإضافة إلى شهادة القيد العائلي وتسلم تلك الطلبات والمستندات لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.