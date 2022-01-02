45 طالبا وطالبة يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز جرجا

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ 45 طالبا وطالبة ومشرف من المدارس الإعدادية والثانوية بنطاق المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرى مركز جرجا، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تفاصيل الجولة

تضمنت الجولة قيام الطلبة والطالبات بزيارة لمشروعات قرية " البربا "، و تفقدوا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، ومجمع الخدمات الزراعية، ومحطة الصرف الصحي، وأعمال إنشاء مدرسة البربا الإعدادية، والمركز الطبي بالبربا، كما زاروا مشروعات قرية " العوامر بحري "، حيث تفقدوا " مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، ومجمع الخدمات الزراعية، واختتم الشباب جولتهم التفقدية بزيارة لمحطة الصرف الصحي بالقرية" .

واستمع الطلاب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.