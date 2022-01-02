الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوى الغربي، بين هوارة والناصرية، اتجاه القاهرة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوى الغربى بين هوارة والناصرية اتجاه القاهرة، وإصابة 8 ركاب.

وعلى الفور، انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من بهاء إسحق لمعى باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وإيهاب إسحاق لمعى باشتباه إصابة بالعمود الفقرى وجروح بالجسم اشتباه نزيف داخلى بالبطن، وإسحق مكرم قدوس باشتباه كسر بالضلوع وكسر بالقدم الأيسر وارتجاج بالمخ، ونشأت لمعى نجيب بكدمات بالعمود الفقرى وجروح بالوجه، وماركو هانى لمعى باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح بالوجه، وأسعد ونيس أيوب باشتباه كسر بالكتف الأيسر والقدم الأيسر، ونسيم معوض فهيم بكدمة شديدة بالعمود الفقري، ومنتصر إسحاق سيف باشتباه نزيف داخلى بالبطن وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

8 أشخاص حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق أسيوط الصحراوى الغربي طريق أسيوط الصحراوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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