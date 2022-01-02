الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حسب الفئات العمرية.. «الصحة» تكشف احتمالات الإصابة بكورونا حال عدم التطعيم

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن مدى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين لم يحصلوا على جرعة كاملة من لقاح فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفار، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٢ و٣٤ عاما ولم يحصلوا على جرعة كاملة من لقاح فيروس كورونا معرضين ٣ مرات أكثر احتمالاً للإصابة بالكورونا مقارنة بالأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، كما أنهم معرضين بنسبة ١٢ مرة احتمالاً لدخول المستشفيات فى حال الإصابة بالكورونا مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وأضاف أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٥ و٦٤ عاماً الذين لم يحصلوا على جرعة كاملة من التطعيم، معرضين ٤ مرات أكثر احتمالاً للإصابة بالكورونا مقارنة بالأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، ومعرضين بنسبة ١٨ مرة احتمالاً لدخول المستشفيات فى حال الإصابة بالكورونا مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الأشخاص فى عمر ٦٥ عاماً فأكثر، معرضين ٧ مرات أكثر احتمالاً للإصابة بالكورونا مقارنة بالأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل، ومعرضين بنسبة ١٣ مرة احتمالاً لدخول المستشفيات فى حال الإصابة بالكورونا مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار
الصحة المتحدث الرسمي فيروس كورونا جرعة كاملة لقاح فيروس كورونا

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