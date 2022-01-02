اختيار أكثر من 180 فيلمًا للمشاركة في مهرجان طهران للرسوم المتحركة

أعلنت صحيفة “طهران تايمز" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه جرى اختيار أكثر من 180 فيلمًا من صانعي الأفلام في الخارج؛ للمنافسة في النسخة الثانية عشرة من مهرجان طهران الدولي للرسوم المتحركة.

بوحسب الصحيفة، كشف المنظمون عن التشكيلة الرسمية للمهرجان.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه سيجري عرض 36 فيلمًا لمخرجين إيرانيين في المسابقة الدولية للمهرجان، والتي ستنظم في الفترة من 6 إلى 10 مارس بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ومعهد التنمية الفكرية للأطفال.

ونوهت بأنه جرى اختيار الأفلام من بين أكثر من 1000 فيلم مقدم من صانعي أفلام إيرانيين وأجانب.

وتأتي الرسوم المتحركة من كوريا الجنوبية وتشيلي وبولندا وهولندا والتشيك واليابان والصين وفرنسا والنمسا وألمانيا والنرويج والسويد وإيطاليا والبرازيل وعشرات البلدان الأخرى.

يعتبر فيلم "Lajka" للمخرج التشيكي أوريل كليمت و "الأنف أو مؤامرة مافريكس" للمخرج الروسي أندريه خرزانوفسكي، هما الرسوم المتحركة المميزان الوحيدان في المسابقة الدولية.

وتدور أحداث فيلم "كليمت"، حول أن الحياة ليست سهلة بالنسبة إلى لايكا، وهو كلب يقع في ضواحي مدينة روسية كبيرة، وجرى القبض عليها وأعيد تدريبها قسرا لتصبح رائدة في مجال الملاحة الفضائية، وبعد وقت قصير من إقلاعها إلى الفضاء، تبعها عدد من الحيوانات التي تم إطلاقها على عجل من هيوستن وبيكونور.

كما تتمكن الحيوانات من استعمار كوكب بعيد، بعد فترة قصيرة من التعايش المتناغم وغير المضطرب مع أشكال الحياة الأصلية، ويركض أول رائد فضاء بشري إلى الشاطئ على كوكبهم، ويصبحوا فجأة في خطر.