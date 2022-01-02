الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختيار أكثر من 180 فيلمًا للمشاركة في مهرجان طهران للرسوم المتحركة

مهرجان طهران للرسوم
مهرجان طهران للرسوم المتحركة

أعلنت صحيفة “طهران تايمز" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه جرى اختيار أكثر من 180 فيلمًا من صانعي الأفلام في الخارج؛ للمنافسة في النسخة الثانية عشرة من مهرجان طهران الدولي للرسوم المتحركة.

بوحسب الصحيفة، كشف المنظمون عن التشكيلة الرسمية للمهرجان.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه سيجري عرض 36 فيلمًا لمخرجين إيرانيين في المسابقة الدولية للمهرجان، والتي ستنظم في الفترة من 6 إلى 10 مارس بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ومعهد التنمية الفكرية للأطفال.

ونوهت بأنه جرى اختيار الأفلام من بين أكثر من 1000 فيلم مقدم من صانعي أفلام إيرانيين وأجانب.

وتأتي الرسوم المتحركة من كوريا الجنوبية وتشيلي وبولندا وهولندا والتشيك واليابان والصين وفرنسا والنمسا وألمانيا والنرويج والسويد وإيطاليا والبرازيل وعشرات البلدان الأخرى.

يعتبر فيلم "Lajka" للمخرج التشيكي أوريل كليمت و "الأنف أو مؤامرة مافريكس" للمخرج الروسي أندريه خرزانوفسكي، هما الرسوم المتحركة المميزان الوحيدان في المسابقة الدولية.

وتدور أحداث فيلم "كليمت"، حول أن الحياة ليست سهلة بالنسبة إلى لايكا، وهو كلب يقع في ضواحي مدينة روسية كبيرة، وجرى القبض عليها وأعيد تدريبها قسرا لتصبح رائدة في مجال الملاحة الفضائية، وبعد وقت قصير من إقلاعها إلى الفضاء، تبعها عدد من الحيوانات التي تم إطلاقها على عجل من هيوستن وبيكونور. 

كما تتمكن الحيوانات من استعمار كوكب بعيد، بعد فترة قصيرة من التعايش المتناغم وغير المضطرب مع أشكال الحياة الأصلية، ويركض أول رائد فضاء بشري إلى الشاطئ على كوكبهم، ويصبحوا فجأة في خطر.

طهران -‏‏ احكام المنافسة صانعي الأفلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

العمر واحد والرب واحد.. كيف حارب وحيد حامد الجماعات الإرهابية؟

استثمارات قطاع الكهرباء تحسم تحول مصر لـ«بنك دولي للطاقة»

العامرى فاروق نائبًا لرئيس الأهلى بحكم المحكمة

13 غواصا و11 مركبا للبحث عن مفقودي «مركب الحسين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟