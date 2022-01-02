الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر صطدمها أتوبيس رحلات بالخصوص

اصطدام أتوبيس
اصطدام أتوبيس

لقى شخص مصرعه، وأصيب شخص آخر، إثر اصطدام أتوبيس خاص رحلات بهما أثناء وقوفهما على جانب طريق شركات البترول أمام أحد محطات الوقود بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والمصاب لمستشفى السلام العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب أمام محطة وقود  بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمني لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس خاص رحلات رقم "ب ى ج 478"، فر قائده هاربًا عقب الحادث، بالطريق المشار إليه قادم من مسطرد إتجاه الخصوص، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة ما أدى إلى اصطدامه بكلا من "م. ح. ح"، 46 سنة، سائق، ومقيم الساحل القاهرة، توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بلمخ وكسر بالحوض، و"م. م. ع"، 51 سائق، ومقيم الشرابية القاهرة، مصاب بكسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك حال توقفهما على جانب الطريق.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، ونقل المصاب لمستشفى السلام العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط سائق الأتوبيس المتسبب بالواقعة.

حادث تصادم شبرا الخيمة مستشفى السلام ترعة الإسماعيلية اصطدام أتوبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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