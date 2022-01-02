الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مرصد الأزهر» يُحذر: «داعش» يستقبل العام الجديد بوضع المسيحيين أهدافًا

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما نشره "داعش" بافتتاحية مجلته الأسبوعية، الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والذي صادف احتفالات العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة؛ حيث توعد التنظيم الإرهابي بتحويل أعياد المسيحيين حول العالم إلى جنائز.
وبحسب بيان للمرصد، اليوم الأحد، وضع تنظيم "داعش"الإرهابي، بابا الفاتيكان هدفًا رئيسيًا له خلال الفترة القادمة، وهو ما يرجح احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد الكنائس، مستغلًا تواجد المسيحيين بها احتفالًا بأعيادهم الدينية.
وحرض التنظيم الإرهابي المسلمين على عدم التعامل مع المسيحيين؛ متعللًا بأن ما أسماهم بـ"المسيحيين المعاصرين" يحاربون الإسلام وأهله.
وفند مركز الأزهر لمكافحة التطرف، ما جاء في افتتاحية مجلة "داعش" الإرهابي، يؤكد مرصد الأزهر أن التنظيم انتهج مؤخرًا استراتيجية التهديد معتمدًا على تواجده الإلكتروني وذئابه المنفردة ممن يؤيدون أيديولوجيته، وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي يعاني منها التنظيم الإرهابي بعد الضربات العسكرية التي أوقعت عدد كبير من عناصره، إلا أن ذلك لا ينفي الخطورة التي لا زال يشكلها التنظيم بسبب عناصره المتخفية المنتشرة حول العالم ويدينون بالولاء له.
ويرى المرصد أن اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات التي تشهد تواجدًا جماهيريًا كبيرًا أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات لتوجيه ضربات تسجل عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات الفردية؛ ولعل ما شهدناه من استهداف للمصلين بكنائس سريلانكا عام ٢٠١٩ خير شاهد على توجه أهداف التنظيمات الإرهابية وتحركاتها.

مرصد الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف داعش نشره داعش لتأمين الاحتفالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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