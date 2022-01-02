الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. «النقض» تنظر قضية المتهمين بقتل ضابط ومندوب شرطة بمصر الجديدة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة النقض، اليوم، قضية المتهمين في واقعة استشهاد ضابط ومندوب شرطة، في مصر الجديدة -  في الموضوع -  بعد إلغاء الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقًا، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة؛ بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة، بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.

القتل العمد محكمة النقض محكمة الجنايات الأجهزة الأمنية تحقيقات النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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