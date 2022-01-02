الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: تأهيل أكثر من 39 ألف كيلو متر من مساقي الأراضي القديمة

تأهيل المساقى الخاصة
تأهيل المساقى الخاصة بالاراضى القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك حكومية، بروتوكول لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة، وذلك بالإضافة إلى تحديث نظم الري، ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث وتطبيقات الرى الذكى خلال الفترة الحالية.

ونتهت قطاعات وزارة الموارد المائية، وتضم الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأحد ، من تنفيذ تأهيل 39,335 كيلو متر  من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك من إجمالي أطوال 461,98 كيلو متر في ست محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضى الزراعية القديمة في محافظات الدلنا.

ومن جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وعدة بنوك وطنية، في تنفيذ بروتوكول تأهيل المساقى الخاصة بالاراضى القديمة، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث فى عدة محافظات بالجمهورية، بهدف ترشيد استهلاك المياه خلال أعمال الرى.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل المساقي الخاصة ونظم الرى الحديث، يراعى كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشروع القومى، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية لتوفيرها؛ نظرًا لزيادة الاستخدامات لكافة القطاعات من زراعية وصناعية.

وأشار “غانم”، إلى عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة فى محافظات دلنا نهر النيل، وحث الفلاحين على تطبيق النظم الحديثة.
 

وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية والري نظم الري الحديث استصلاح الأراضي استهلاك المياه التوسع الافقي المساقى تحديث نظم الرى المبادرة القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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