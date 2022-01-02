الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسميا.. طرد إثيوبيا من برنامج التفضيل التجاري «أجوا»

إثيوبيا
إثيوبيا

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، طرد إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان : "استبعدت الولايات المتحدة  إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها بشأن قانون (النمو والفرص في أفريقيا) أجوا" وفقا لما أعلنته وسائل اعلام عالمية اليوم الأحد.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر من أنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج على خلفية أزمة تجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.


يأتي هذا فيما قالت صحيفة "nuevarevolucion" الإسبانية، إن إثيوبيا منقسمة ومستقطبة للغاية وغارقة في الحرب، بحيث لا يمكنها حل مشاكلها، كما استبعدت الصحيفة الأسبانية النصر العسكري التام للحكومة الإثيوبية.

وتابعت الصحيفة: “يجب على المجتمع الدولي أن يعرض آلية لتسوية النزاع في تيجراي لا سيما بعد الانتهاكات التي تم ارتكابها في أثيوبيا، حيث تستمر المعاناة بلا هوادة في تيجراي كما  قضت الحرب على عشرات الآلاف من الأرواح ودمرت جزءًا من البنية التحتية المحدودة للبلاد وحطمت نسيجها الاجتماعي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر العسكري من قبل القوات الحكومية الأثيوبي، ليس وشيكًا كما تصدر الحكومة الأثيوبية في وسائل الإعلام، حيث استخدمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها إمكاناتهم الهائلة في إعادة التعبئة المستمرة واستعادت الزخم مؤخرًا و لكن قوات تيجراي لديها الخبرة والقدرة على إعادة تجميع صفوفها.

وتابعت الصحيفة الأسبانية: “لقد أصبح الصراع في تيجراي حربًا أهلية عرقية، ويقارن القادة من جميع الأطراف بين بقائهم السياسي وبقاء الناس الذين يزعمون أنهم يمثلونهم”.

وأضافت، أن الهجمات على المدنيين وجرائم الحرب الأخرى هي بالفعل سمة ثابتة للحرب، وقد أدى تزايد الانتماء العرقي للنزاع إلى تكثيف الفظائع.

كما نددت الصحيفة باحتجاز الآلاف من التيجرايين في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في تقديمهم  الدعم المعنوي والتعاون مع قوات التيجراج، أو الخوف من التعاون المحتمل في المستقبل حيث تم القبض على العديد منهم وترهيبهم ومضايقتهم لا لشيء سوى لأصلهم العرقي. 

 

الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية أجوا تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 2-1-2022

تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس مطروح عدا سيوة عقب حالة الطقس السئ

الجيش الكورى الجنوبى: شخص مجهول عبر الحدود إلى كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى أقل من 4 آلاف

وزير الصحة البريطانى يدعو إلى التعايش مع فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟