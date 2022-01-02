الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إجمالى الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.9 مليون حالة

أمريكا
أمريكا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 1552 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 54.9 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 825727 حالة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية التي بلغت 0.7 %، خلال الأسبوع الماضي.
 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 52 .5 مليون حالة، بزيادة بنسبة 5 .0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الحالات بنسبة 5.5 % مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع  العدد الإجمالي إلى 115642حالة.
 

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 667 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

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وائل لطفي

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