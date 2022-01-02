المونيتور تشيد بإنشاء الحكومة سدود وبحيرات صناعية لمواجهة الأمطار فى جنوب سيناء

أشاد موقع المونتيور الأمريكي بجهود مصر من أجل حماية جنوب سيناء من الأمطار الغزيرة والسيول، عن طريق إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لمواجهة الأمطار الغزيرة، فضلا عن بناء مشاريع مختلفة لإدارة المياه لحماية المحافظة من السيول وتسخيرها للاستخدام المفيد.

ومن جانبه قال المحافظ خالد فودة إنه تم إنشاء 44 سداً و 229 بحيرة صناعية، إلى جانب 16 حاجزاً و 15 خزاناً وخمسة مشروعات للطاقة الشمسية بتكلفة 436.477 مليون جنيه مصري (حوالي 27.7 مليون دولار). ستحمي المشاريع بمنطقة المزينة وطريق دهب وميناء نويبع وطابا وشرم الشيخ وغيرها.

وبعد هطول الأمطار الغزيرة في جنوب سيناء، رفعت المحافظة حالة الطوارئ في 19 ديسمبر، وسط تنسيق كامل مع رؤساء المدن والأحياء لمتابعة أوضاع السيول في غضون ذلك تم توزيع معدات ثقيلة على مواقع السيول.

وأعلن فودة في بيانه :أن المحافظة أنجزت ثلاثة مشاريع بتكلفة 500 مليون جنيه بنحو 31.7 مليون دولار لحماية مدن طابا والطور ونويبع من السيول.

ومن جانبه قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام لـ "المونيتور": إن المنشآت الجديدة تتبع الخطة التي وضعتها الدولة منذ سنوات، وقال إن وزارة الري تختار كل عام الأماكن الأكثر عرضة لخطر الفيضانات لبناء السدود والخزانات والبحيرات.

وأشار علام إلى أن جنوب سيناء لها أهمية كبرى كونها منطقة سياحية تستثمر مليارات الدولارات في قطاع السياحة، وبالتالي فإن الدولة مهتمة بشكل كبير بحماية هذه المنشآت من مخاطر السيول". ... أتذكر عندما كنت وزيرا للري، قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع في كل من منطقة العريش في شمال سيناء وفي صعيد مصر ".

وأكملت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من السيطرة على الفيضانات، والتي تضم 633 منشأة بسعة تخزين 266.34 مليون متر مكعب. تتكون المرافق من 160 سدا، و 307 بحيرة صناعية، و 39 جسر حماية، و 93 حاجزًا، وقناة صناعية، و 34 ممرًا للفيضانات منتشرة في جميع أنحاء مصر.

وقال علام: إن مخاطر الفيضانات زادت في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المباني غير القانونية في المصارف وإهمال أعمال الصيانة في مجاري الصرف.

وأشاد النائب عن محافظة جنوب سيناء محمد عطية بالجهود الحكومية الهادفة للحد من مخاطر السيول. ولفت إلى أن "جنوب سيناء شهدت في السابق تدمير البنية التحتية فيما تضررت بعض المناطق السكنية ومئات الأفدنة الزراعية الصحراوية والمنشآت السياحية وغيرها".

وقال عطية لـ "المونيتور": "الآن وبعد جهود الحكومة ، أصبحت العديد من هذه المشاريع والمرافق آمنة. ... ومع ذلك، فإن هذه الجهود تخفف من المخاطر.

وأضاف عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة ، للمونيتور: "نظرًا لوجود مناطق كبيرة مهددة بالفيضانات في مصر، من الصعب إطلاق مشاريع تهدف إلى مواجهة مخاطر الفيضانات في آن واحد في جميع أنحاء الجمهورية. لذلك تحدد الأماكن حسب أهميتها ودرجة خطورة السيول".

وأضاف شراقي: أن “هناك مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهة هذه السيول لأنها غير منتظمة ويصعب التنبؤ بها في مصر، وعادة ما تقع السيول بين سبتمبر وأبريل ولكن ليس على أساس سنوي. كما أنه من الصعب التنبؤ بالمنطقة أو المحافظة التي سيقعون فيها ".

وأكد أن محافظة جنوب سيناء من أكثر المحافظات تعرضاً للسيول، ومدنها قريبة من الجبال. وتشكل السيول هناك خطرا كبيرا لأنها تسقط من أعلى الجبال إلى المدن وتسبب بالتالي خسائر فادحة. ومع ذلك ، فإن قلة عدد السكان في جنوب سيناء تساعد في تقليل عدد القتلى في حالة السيول الغزيرة.

وعبر عن سعادته بالإعلان عن افتتاح سدود وبحيرات بالمحافظة.

وتابع: "المياه الجوفية في جنوب سيناء ومرسى مطروح تستخدم لتجديد المياه الجوفية التي يشرب منها السكان. كما تقوم بعض القبائل هناك بحفر الآبار لتخزين تلك المياه واستخدامها للشرب وري المحاصيل الخفيفة التي لا تتطلب الكثير من المياه مثل الزيتون والتين ، ونسبة هطول الأمطار والسيول في مصر منخفضة جدًا مقارنة بالدول الممطرة مثل إثيوبيا والسودان. كولومبيا هي أكثر دول العالم أمطارًا بينما مصر هي أكثر دول العالم جفافاً.