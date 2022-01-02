محمد رشاد: إقامة الصالون الدولى للكتاب بالجزائر 24 مارس

أعلن الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب إقامة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في الفترة من ٢٤ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٢، مشيرُا إلى تخفيض سعر إيجار الأجنحة كالتالي: بالنسبة للناشرين الوطنيين أصبح سعر المتر ٤٠٠٠ دينار جزائرى بدلا من ٦٠٠٠ دينار جزائرى، بالنسبة للناشرين الأجانب أصبح سعر المتر ١١٠ دولار بدلا من ١٤٠ دولار.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والفنون أعلنت عودة صالون الجزائر الدولي للكتاب بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس 2022 بقصر المعارص الصنووبر البحري في العاصمة.

وستكون الدورة الـ 25 للصالون بمثابة طبعة رمزية بمعنى الكلمة في تاريخ الحدث، كما أنها تصادف ربع قرن من الاحتفال بالكتاب، كما تكون إيطاليا ضيفة شرف لهذه الطبعة البلد الجار والصديق والذي يحظ بصيت واسع في مجال النشر والإنتاج الثقافي سواء في الماضي أوالحاضر.

كما ستأخد هذه الطبعة بعين الاعتبار تعليمات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وقرارات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الوقائة للحد من انتشار وباء كورونا.

وشمل برنامج الصالون فى دورته الماضية 24 فاعلية بين ندوات وورش عمل تتناول الترجمة، ونشر وتوزيع الكتب، وحماية حقوق المؤلف، والكتاب الإلكتروني، إضافة إلى جلسات توقيع لأكثر من 30 كاتبا، مع اتباع بروتوكول صحى "صارم" للوقاية من فايروس كورونا فى إطار تعليمات وزارة الصحة حيث تم تحديد سن الدخول بـ 16 سنة فما فوق وأعداد الحضور فى القاعات بمعدل شخص واحد فى كل ثلاثة أمتار.

إضافة الى انه تم أيضا توفير "شاشة كبيرة" خارج الأجنحة لعرض الندوات والمحاضرات بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكترونى وهو ما مكن القراء من الولوج إلى كامل دور النشر المشاركة ومؤلفاتها مع إمكانية طلبها إلكترونيا للذين لن يسعفهم الحظ فى زيارة الصالون، وفقا للمنظمين.