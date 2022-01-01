ضبط عدد كبير من تجار المخدرات فى حملة أمنية بحلوان

شنت ‏الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيًذا لتعليمات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي شدد على ضرورة ضبط الشوارع بمدينة حلوان.

‏وبناء على تلك التوجهات، قام ‏اللواء محمد الشرقاوي، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالنزول إلى شوارع حلوان برفقة العميد وائل الشموتي، مدير قطاع جنوب القاهرة، والعقيد أحمد عبدالعزيز مفتش المباحث والمقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان و80 ضابطًا بمديرية أمن القاهرة، لضبط الخارجين عن القانون.

‏‏وكللت الحملة جهودها ونجحت في ضبط 15 تاجر مخدرات ‏و20 هاربًا من أحكام جنائية، ‏و9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، ‏و32 قضية تموين، ‏ونجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب في ضبط ثلاثة مخازن لتخزين مواد الخمور المهربة، ‏وضبط محل هواتف يقوم بالغش في الماركات الخاصة بالهواتف المحمولة وبيعها على أنها أصلية.

كما ضبط آخر بحوزته كمية كبيرة من المنشطات الجنسية ‏المهربة منتهية الصلاحية، ‏وتحرير 98 قضية إشغال طريق للمحلات، وغلق 3 سناتر شهيرة خاصة بالأجهزة المنزلية.

وفي ذات السياق تمكنت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من ضبط 55 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وأوراق ترخيص، ‏وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالقاهرة من ضبط 30 شخصًا يقوم بأعمال التسول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في جميع تلك القضايا مع المتهمين المضبوطين.