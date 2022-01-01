حجز عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل محل بمنطقة السلام

حجزت نيابة السلام، اليوم السبت، عاطلا متهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل لبيع الأحذية بمنطقة السلام بالقاهرة، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "رضا .م"، عاطل، قام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، من داخل محل لبيع الأحذية بمنطقة السلام بالقاهرة، بأسلوب المغافلة.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية دفعته لارتكاب واقعة السرقة، وأرشد عن مكان ما تبقى من المبلغ المسروق والهاتف المحمول.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من صاحب محل لبيع الأحذية بدائرة القسم يفيد بقيام شخص بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل الخاص به بأسلوب المغافلة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.