السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولاتها التدريبية بمقرات نوابها

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

استكمالًا للنشاط التدريبي الذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وللأسبوع السادس على التوالي بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ بدائرة المحلة الكبرى، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف.

 

تضمن التدريب عددًا من المواضيع الهامة، وافتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ،  بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية.


وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تدريبًا بعنوان إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية. 


واختتم البرنامج في اليوم الثالث، النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، حيث قدم تدريبًا عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

 

وقد أعلن بشكل مسبق النائب أحمد قناوي، عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، أعقب هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

 

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

 

شارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية، النائب أحمد فتحي وأسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم محمد طه الحوشي.

 

فيما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مشتركا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، حول تشريعات وجهود مكافحة انتشار التبغ ومنتجاته، في إطار سعي التنسيقية للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلية في صناعة السياسات وقضايا التنمية محليًا ودوليًا.

تناول الاجتماع التطور التشريعي في جهود مكافحة التبغ، والوضع الحالي والفجوات التشريعية، خاصة في ظل انتشار منتجات جديدة للتبغ.

 

حضر الاجتماع من التنسيقية، كل من، النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد قناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية. 


كما حضر من ممثلي منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فاطمة سليم العوا، مستشار مبادرة التحرر من التبغ بقسم الأمراض غير السارية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، والدكتور وائل صفوت، استتشاري باطنة ورئيس مؤسسة صحة مصر ومنسق تحالف الأمراض غير المعدية، والدكتورة أميرة هريدي، المستشار بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وهبه السواحلي، مسئولة تقنية لمكافحة التبغ بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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