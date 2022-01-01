السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة سائقى التوك توك فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج. 

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بالمرج بارتكابهم وقائع سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج، بهدف تغيير ملامحها وبيعها بمناطق أخرى. 

وأقروا بسرقتهم لـ خمس "تكاتك" بذات الأسلوب، وبيع اثنين منهم بمبلغ 4 آلاف جنيه للتوك توك الواحد، وأرشدوا عن مكان باقي التكاتك المسروقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج من سائق يفيد بسرقة التوك توك الخاص به من أمام محل سكنه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة المرج متهمين تكاتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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