توقعات الأبراج 2022.. «الميزان» يشعر بعدم الرضا عن راتبه

كوكب الزهرة في حالة رجعية خلال شهر يناير سيكون في منزلك الرابع، سيكون هذا وثيق الصلة بشكل خاص بمن لا يزالون يعملون من المنزل، فقد يكون هناك تركيز كبير على القيمة التي تضعها في مساحة عملك إما بفصلها عن حياتك المنزلية بحيث يكون لديك وقت راحة خارج ساعات العمل أو تجعله يشعر بمزيد من الراحة منزلي حتى تشعر بالراحة في إعداداتك التي تعمل من المنزل خاصة إذا كنت تعتقد أنك ستعود إلى المكتب الآن ويبدو أنه قد تكون مهمة أطول حتى الآن.

يسلط خسوفك الشمسي والقمري هذا العام، أبريل / مايو وأكتوبر / نوفمبر، الضوء على منزلك الثامن والثاني مع التركيز على أرباحك وممتلكاتك المشتركة، لذلك أبحث في إعادة تقييم مقياس راتبك إلى عبء العمل هذا العام، وقد تتطلع إلى الكسب بطريقة مختلفة.

تريد إشارتك أن تكون الأشياء متوازنة وعادلة، فقد تلاحظ هذا العام أن جداول الرواتب متوقفة قليلاً عن المبلغ الذي تفعله أو أن عدم المساواة في الدفع في الشركة أصبح واضحًا بالنسبة لك هذا العام.

يمكن تسليط الضوء على هذا بين مايو وأكتوبر حيث ينتقل كوكب المشتري إلى المنزل السابع من العلاقات والشراكات، وخلال هذا الوقت سيتم توسيع كل ما يحدث، لذا كن حذرًا إذا كنت تواجه أي شخص بشأن عدم المساواة في الأجور خلال هذا الوقت في السعي وراء الإنصاف، النهج بطريقة غير تصادمية قدر الإمكان. إن إظهار قيمتك بدلاً من تسليط الضوء على الاستخفاف الذي يحدث في هذا الوقت سيكون من الأفضل تقديمه، كما هو الحال مع علاقات العمل القوية الخاصة بك.

سيكون هناك آخرون على استعداد لدعم نجاحك في شركتك هذا العام. تزدهر إشارتك على تحفيز العلاقات، فالناس يهتفون لك، والانفتاح على هؤلاء الأشخاص في العمل طوال شهر مايو - أكتوبر سيكون مفيدًا لك. مع عودة كوكب المشتري إلى منزلك السادس في أكتوبر، ستكون الأمور أقل إجهادًا لأنه يتطلع إلى توسيع روتينك الصحي حول العمل.

جاء ذلك خلال توقعات الأبراج لعام 2022 والتي قدمها كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، فيما يخص الحياة المهنية لكل برج، مؤكدان أن كوكب بلوتو يؤثر عبر انتهاء دورته في رغبة الكثير من الأبراج في تغيير الوظيفة، أو الارتقاء إلى منصب أخر، وفقا لديلي ميل.