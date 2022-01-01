توقعات الأبراج.. 2022 تحمل النجاح المهني لـ«الأسد»

يبدو أن عام 2022 سيحمل الازدهار لبرج الأسد، حيث سيتأثر بخسوف القمر والشمس في أبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر، مما يساهم في تنشيط المنزل العاشر من حياتك المهنية وبيئة منزلك الرابعة.

جاء ذلك خلال توقعات الأبراج لعام 2022 التي قدمها كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، فيما يخص الحياة المهنية لكل برج، مؤكدان أن كوكب بلوتو يؤثر عبر انتهاء دورته في رغبة الكثير من الأبراج في تغيير الوظيفة، أو الارتقاء إلى منصب أخر، وفقا لديلي ميل.

الأسد 22 يوليو: 22 أغسطس

ستشاهد كيف تتعامل مع توازن عملك وحياتك، وكيف يمكنك الارتقاء بحياتك المهنية، وهناك فرصة للترقية أو التوسع في دورك في شهر أبريل تقريبًا عندما يتم دفعك إلى الأمام كنجم العرض.

تركيزك في الجزء العلوي من العام مع طاقة كوكب الزهرة إلى الوراء، حتى 29 يناير، هو تركيزك على عاداتك اليومية. مرة أخرى، عند التفكير في التوازن بين العمل والحياة، كيف يمكنك تحقيق قيمة أفضل لوقتك وطاقتك هذا العام.

بحلول نهاية العام، سيتحول هذا التفكير في التوازن بين العمل والحياة إلى التفكير في زملائك وعلاقاتك بينما يتراجع كوكب المريخ، مما يؤدي إلى تشغيل منزلك الحادي عشر.

قد تتساءل عن الخطوات التالية في هذا الوقت إذا كنت قد حصلت على الترقية أو الدور الجديد في وقت سابق من العام، فقد تتساءل بالفعل إلى أين تتجه بعد ذلك وما إذا كان هناك أي مجال آخر للتقدم في شركتك الحالية أو موقعك. لا تتخذ أي قرارات متهورة أثناء رجوع المريخ الذي سينتهي في 1 يناير 2023

ينتقل كوكب المشتري إلى منزلك التاسع، من 11 مايو إلى أكتوبر، إذا كانت هناك فرصة للسفر أو مزيد من التعلم / التطوير مع العمل في هذا الوقت، فاستغلها، وستستفيد من التوسع والمهارات التي قد تتعلمها وستكون مفيدة عندما تنتقل إلى عام 2023. فكر في الأمر كنقاط جيدة للسيرة الذاتية.