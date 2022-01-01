السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

النتيجة القبطية 2022.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد

2022
2022

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأعياد المسيحية في العام الجديد 2021

شهر يناير
عيد الميلاد المجيد :  الجمعة 7 يناير 2022 يوافق 29  كيهك 1738 .
عيد الختان: الجمعة 14 يناير 2022 يوافق 6 طوبة  1738 .
عيد الغطاس: الاربعاء 19 يناير 2022 يوافق 11 طوبة  1738 .
عرس قانا الجليل: الجمعة 21 يناير 2022 يوافق 13 طوبة  1738 .

شهر فبراير
بدء صوم يونان: الاثنين 14 فبراير 2022 يوافق 7 أمشير  1738 .
دخول السيد المسيح الهيكل: الثلاثاء 15 فبراير 2022 يوافق 8 أمشير 1738 .
فصح يونان: الخميس 17 فبراير 2022 يوافق 10 أمشير 1738 
أول الصوم الكبير بدء الصوم الأربعيني المقدس : الإثنين 28 فبراير 2022 يوافق 21 أمشير 1738 .

شهر مارس
عيد ظهور الصليب المقدس: السبت 19 مارس 2022 يوافق 10 برمهات 1738 .

شهر ابريل
عيد البشارة المجيد: الخميس 7 أبريل 2022 يوافق 29 برمهات 1738 .
ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 15 ابريل 2022 يوافق 7 برمودة 1738 .
سبت لعازر: السبت 16ابريل 2022 يوافق 8 برمودة 1738 .
أحد الشعانين :  الأحد 17 إبريل 2022 يوافق 9 برمودة 1738 .
خميس العهد :  الخميس 21 إبريل 2022 يوافق 13 برمودة  1738 .
الجمعة العظيمة :  الجمعة 22 إبريل 2022 يوافق 14 برمودة  1738 .
سبت الفرح: السبت 23 ابريل 2022 يوافق 15 برمودة 1738 
عيد القيامة المجيد: الأحد 24 ابريل 2022 يوافق 16برمودة 1738 .
شم النسيم: الاثنين 25 ابريل 2022 يوافق 17 برمودة 1738 .

شهر مايو
أحد توما: الأحد  1 مايو 2022 يوافق 23 برمودة 1738 .

شهر يونيو
دخول السيد المسيح مصر: الاربعاء 1 يونيو 2022 يوافق 24 بشنس 1738 .
عيد الصعود: الخميس 2 يونيو 2022 يوافق 25 بشنس 1738 .
عيد العنصرة: الأحد 12 يونيو 2022 يوافق 5 بؤونة 1738 .
أول صوم الرسل : الاثنين 13 يونيو 2022 يوافق 6 بؤونة 1738 .

شهر يوليو
عيد القديسين بطرس وبولس :  الثلاثاء 12 يوليو  2022 يوافق 5 أبيب 1738 .

شهر اغسطس
أول صوم السيدة العذراء :  الأحد 7 أغسطس 2022 يوافق 1 مسرى 1738 .
عيد التجلي :  الجمعة 19 أغسطس 2022 يوافق 13 مسرى 1738 .
صعود جسد السيدة العذراء: الاثنين 22 أغسطس 2022 يوافق 16 مسرى 1738 .

شهر سبتمبر
النيروز – رأس السنة القبطية :  الأحد 11 سبتمبر 2022 يوافق 1 توت 1739 .
تذكار ظهور الصليب المقدس: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 يوافق 17 توت 1739 .

شهر نوفمبر
بدء الصوم الميلادي :  الجمعة 25 نوفمبر 2022 يوافق 16 هاتور 1739 .

اعياد الاقباط النتيجة القبطية احتفالات الاقباط في ٢٠٢٢ احتفالات الاقباط في 2022 الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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