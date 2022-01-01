النتيجة القبطية 2022.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأعياد المسيحية في العام الجديد 2021

شهر يناير

عيد الميلاد المجيد : الجمعة 7 يناير 2022 يوافق 29 كيهك 1738 .

عيد الختان: الجمعة 14 يناير 2022 يوافق 6 طوبة 1738 .

عيد الغطاس: الاربعاء 19 يناير 2022 يوافق 11 طوبة 1738 .

عرس قانا الجليل: الجمعة 21 يناير 2022 يوافق 13 طوبة 1738 .

شهر فبراير

بدء صوم يونان: الاثنين 14 فبراير 2022 يوافق 7 أمشير 1738 .

دخول السيد المسيح الهيكل: الثلاثاء 15 فبراير 2022 يوافق 8 أمشير 1738 .

فصح يونان: الخميس 17 فبراير 2022 يوافق 10 أمشير 1738

أول الصوم الكبير بدء الصوم الأربعيني المقدس : الإثنين 28 فبراير 2022 يوافق 21 أمشير 1738 .

شهر مارس

عيد ظهور الصليب المقدس: السبت 19 مارس 2022 يوافق 10 برمهات 1738 .

شهر ابريل

عيد البشارة المجيد: الخميس 7 أبريل 2022 يوافق 29 برمهات 1738 .

ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 15 ابريل 2022 يوافق 7 برمودة 1738 .

سبت لعازر: السبت 16ابريل 2022 يوافق 8 برمودة 1738 .

أحد الشعانين : الأحد 17 إبريل 2022 يوافق 9 برمودة 1738 .

خميس العهد : الخميس 21 إبريل 2022 يوافق 13 برمودة 1738 .

الجمعة العظيمة : الجمعة 22 إبريل 2022 يوافق 14 برمودة 1738 .

سبت الفرح: السبت 23 ابريل 2022 يوافق 15 برمودة 1738

عيد القيامة المجيد: الأحد 24 ابريل 2022 يوافق 16برمودة 1738 .

شم النسيم: الاثنين 25 ابريل 2022 يوافق 17 برمودة 1738 .

شهر مايو

أحد توما: الأحد 1 مايو 2022 يوافق 23 برمودة 1738 .

شهر يونيو

دخول السيد المسيح مصر: الاربعاء 1 يونيو 2022 يوافق 24 بشنس 1738 .

عيد الصعود: الخميس 2 يونيو 2022 يوافق 25 بشنس 1738 .

عيد العنصرة: الأحد 12 يونيو 2022 يوافق 5 بؤونة 1738 .

أول صوم الرسل : الاثنين 13 يونيو 2022 يوافق 6 بؤونة 1738 .

شهر يوليو

عيد القديسين بطرس وبولس : الثلاثاء 12 يوليو 2022 يوافق 5 أبيب 1738 .

شهر اغسطس

أول صوم السيدة العذراء : الأحد 7 أغسطس 2022 يوافق 1 مسرى 1738 .

عيد التجلي : الجمعة 19 أغسطس 2022 يوافق 13 مسرى 1738 .

صعود جسد السيدة العذراء: الاثنين 22 أغسطس 2022 يوافق 16 مسرى 1738 .

شهر سبتمبر

النيروز – رأس السنة القبطية : الأحد 11 سبتمبر 2022 يوافق 1 توت 1739 .

تذكار ظهور الصليب المقدس: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 يوافق 17 توت 1739 .

شهر نوفمبر

بدء الصوم الميلادي : الجمعة 25 نوفمبر 2022 يوافق 16 هاتور 1739 .