«السيادة السودانى» يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم السبت، أن معالجة الأزمة الراهنة ستكون عن طريق الحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.

جاء ذلك خلال عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه اليوم في الخرطوم بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بحسب بيان للمجلس.

وأكدت سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والاحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ الى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر، كما أقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.

وأدان مجلس السيادة الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني، مشددا على ضرورة معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي، بحسب سلمى عبدالجبار الناطقة باسم المجلس.

وأكد المجلس المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والاطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية.

ونبه مجلس السيادة بضرورة إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.

وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعو على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.