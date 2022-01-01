إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين على مدار الساعة خاصة أثناء العطلات الرسمية.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية بتنفيذ كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم حفاظًا على الرقعة الزراعية والتي هي عصب الاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملة التي وجهها القطاع بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد سيد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، عن إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بزمام جمعية بيهموا على مساحة 1 قيراط.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بإزالة حالة تعدٍّ على أرض الزراعية بناحية جمعية دفنو على مساحة قيراط.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية دمو على مساحة 3 قراريط.

كذلك تمت إزالة تعديات على قطعة أرض تابعة لقرية كفور النيل على مساحة واحد قيراط بحضور المهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.