5 يناير.. فتح مظاريف المناقصة العامة لشركة النصر للملاحات

طرحت شركة النصر للملاحات - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مناقصة عامة رقم 3/2022 عن عملية تعبئة وتستيف إنتاج مصنعي التكرير (جوالات من 10 كجم حتى 50 كجم) (جامبوهات من 0.5 طن حتى 1.5 طن) بملاحات برج العرب.

ووفقا للشركة فإن سعر كراسة الشروط 2000-EGP بينما التأمين الابتدائى 2-% فيما كان تاريخ فتح المظاريف 2022/01/5.

وأوضحت الشركة أنه يضاف على قيمة كراسة الشروط والمواصفات 14% ضريبة القيمة المضافة.

وفي سياق آخر قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مصنع كيما أسوان بمثابة عيد للعاملين فيه، مشيرا إلى أنه ينتج 1200 طن أمونيا، و1575 طن يوريا، وهو ما يساهم بقدر كبير لتوفير الأسمدة للفلاحين خاصة في منطقة الصعيد وتوشكى، بالإضافة إلى السماح بتصدير 35% من منتجات الشركة بما يتيح سداد ديون الشركة.

وأضاف في تصريحات له "هناك لجنة تجتمع أسبوعيا لمتابعة أزمة الأسمدة وأسعارها، والآن لا يوجد مشكلة، ووزارة الزراعة لديها مخزون كافي لاحتياجات المزارعين، ونحن الآن في موسم ولديهم كميات كافية والشركات ملتزمة في توريد الحصص الخاصة بها، وكيما أسوان ستساهم في زيادة المعروض، ونحن نورد الأسمدة بـ 4500 جنيه الطن، والرئيس يؤكد دائما على التسعير لمنع حدوث أزمة في الأسمدة".

وقال: "شركة كيما مدرجة ونحن كهيئة نملك 70%، وبالتالي هناك مساهمين أفراد وصناديق، ومن الممكن أن يزيدوا نسبتهم من البورصة، وأغلب عمال كيما من أسوان او محافظات الصعيد المحيطة بأسوان، بنسبة تصل لـ 98%، وننوه أن مصرف كيما لا علاقة له بمصنع كيما خاصة وأن هذا الأمر تمت إثارته من قبل، المصنع يتم صرفه في مصرف حكومي ويتم صرفه على غابة شجرية، وليس لدينا أي مخلفات سائلة للصرف".

وتابع: "نستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم، ونراعي المعايير البيئية بنسبة 100%، والمشكلات البيئية كانت في المصنع القديم من إنتاج الحامض، وتم الاتفاق على إنشاء مصنع جديد للحامض لاستبدال المصنع القديم".