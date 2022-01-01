تجديد حبس مقاول بتهمة حيازة سلاح نارى تسبب فى وفاة طفل بالتبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، اليوم السبت، حبس مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والتسبب في وفاة طفل.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو، مفاده مصرع طفل بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "م. ع"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون في مجال المقاولات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السلاح غير مرخص وملك مقاول وأثناء نومه قام بوضع السلاح أسفل المخدة داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال، فقام الضحية بأخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه وتوفى جراء إصابته، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تم ضبط صاحب السلاح، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.