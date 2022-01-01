السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مقاول بتهمة حيازة سلاح نارى تسبب فى وفاة طفل بالتبين

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح  التبين، اليوم السبت، حبس مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والتسبب في وفاة طفل.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو، مفاده مصرع طفل بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "م. ع"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون في مجال المقاولات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السلاح غير مرخص وملك مقاول وأثناء نومه قام بوضع السلاح أسفل المخدة داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال، فقام الضحية بأخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ واستقرت فى عينه وتوفى جراء إصابته، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تم ضبط صاحب السلاح، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

المعاينة الأولية طريق الخطأ شبهة جنائية الحادث النيابة العرض صاحب السلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

انفراد.. تفاصيل جديدة فى أزمة شيكابالا مع الزمالك

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

«الصحة»: فحص 142 ألف مواطن ببرنامج رعاية كبار السن خلال 3 أشهر

وظائف بشركة «سنتامين» الأسترالية للتنقيب عن الذهب بمصر

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 