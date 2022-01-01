السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدى» تستأنف مجالسها العلمية بمشاركة إندونيسيين وماليزيين

المجالس العلمية بالبيت
المجالس العلمية بالبيت المحمدى

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، اليوم السبت، استئناف المجالس المحمدية العلمية بحضور وفد من طلاب دولتي ماليزيا وإندونيسيا بالأزهر الشريف، حيث سيتم شرح كتاب "الأنوار القدسية لحل ألفاظ العقيدة السنوسية" للإمام محمد بن عبدالله الخراشي المالكي شيخ الجامع الأزهر، وبحضور الدكتور عرفة النادى، الأستاذ بالأزهر الشريف.

وقالت اللجنة الإعلامية بمؤسسة البيت المحمدي إنه سيشارك في المجالس العلمية عدد من الطلاب الإندونيسيين والماليزيين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، حيث تنظم المجالس العلمية مساء اليوم فى مقر أكاديمية أهل الصفة بالمقطم، بمشاركة عدد من العلماء والشيوخ. 

فى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم الصوفى عضو مؤسسة البيت المحمدى، إن المؤسسة تسعى لجذب الآف الشباب إليها لكى يتعرفوا على المنهج الإسلامي الصوفي الذى لا يكفر أحدا ولا يهاجم أحدا، وهذا من باب حث الشباب على الابتعاد عن الأفكار المتشددة، والتقرب من الأفكار الوسطية التى تحافظ على استقرار المجتمع وسلامته. 

وتابع "الصوفى" أن المحاضرة العلمية التي ستنظم اليوم ستناقش العديد من القضايا بحيث لن يكون الأمر متوقفا على شرح كتاب «الأنوار القدسية» فقط، بل إنه يتم فتح باب الأسئلة من قبل السادة العلماء المشاركين فى هذه الجلسات، لكي يستفيد الطلاب الأجانب الذين يشاركون فى هذه المحاضرات، فهناك من يكون لديهم أسئلة هامة جداً عن أمور عديدة، ويجب أن تكون هناك إجابات صحيحة لدى القائمين على تنظيم هذه المحاضرات، وبالفعل يتم الإجابة عن هذه الأسئلة بتقديم الردود الصحيحة. 

وأعلنت مؤسسة البيت المحمدى، خلال الفترة الأخيرة، عن تنظيم عدة لقاءات علمية ودينية بحضور علماء الأزهر الشريف، بمقر المؤسسة بالمقطم، حيث يشارك في هذه اللقاءات طلاب وشيوخ ومفكرون. 

مشاركة اندونيسيين ماليزيين البيت المحمدي يستأنف مجالسه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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