السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رئيس مطاي» يدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من شوارع المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ودفعت بسيارات رفع تراكمات المياه من شوارع المدينة والقرى لليوم الثاني في ظل استمرار هطول الأمطار بصورة متقطعة.

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وشدد خالد عبدالرؤوف، رئيس مجلس مدينة مطاي، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع الأمطار وأي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمركز.

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أوضح رئيس المركز أن غرفة عمليات المدينة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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وأضاف رئيس مجلس المدينة أنه تم رفع تراكمات مياه الأمطار بحضور سعيد محمد، نائب رئيس المركز والمدينة من أمام مدرسة الشعراوي والثانوية بنات بمنطقة حي شمال، والثانوية بنين ومدرسة التجارة، وشارع المدارس وأمام مزلقان السكة الحديد وحى غرب المدينة.

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كما تابع رئيس المركز والمدينة رفع تراكمات مياه الأمطار في عدد من المناطق الساخنة في شوارع المدينة، وطريق 242 بجوار الموقف، وطريق مصر أسوان والدائري وحى شرق المدينة.

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المنيا أستمرار سقوط الأمطار المتقطعة شوارع مدينة مطاي رفع تجمعات المياه لليوم الثاني علي التوالي سعيد محمد خالد عبد الرءوف

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وائل لطفي

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