السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف القاهرة» تواصل أعمالها لتصريف مياه الأمطار بشوارع المحافظة

المهندس عادل حسن
المهندس عادل حسن

قال المهندس عادل حسن، مدير صرف القاهرة، إن الشركة تواصل أعمالها خلال اليوم لتصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

أضاف حسن، لـ"الدستور"، أن الشركة ستواصل أعمالها حتى الغد مع استمرار موجة التقلبات المناخية التي تشهدها القاهرة، لافتًا إلى أنه تم نشر 125 معدة في أنحاء المحافظة وتم الانتهاء من تصريف مياه الأمطار، مؤكدًا استمرار أعمال الشركة غدًا تحسبًا لسقوط الأمطار؛ تماشيًا مع حركة التقلبات المناخية.

وأكد مدير صرف القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تعمل كفريق عمل واحد بقيادة اللواء خالد عبدالعال، لافتًا إلى تعاون شركة نظافة القاهرة صفًا إلى صف مع شركة الصرف لتصريف المياه، موضحًا أن تمركزات المياه أمس كانت في المنطقتين الشرقية والجنوبية وتم التعامل معها حتى ساعات متأخرة من مساء الجمعة.

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