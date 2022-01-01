السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 3 بحادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

حادث تصادم
حادث تصادم

تباشر جهات التحقيق بالإسماعيلية، اليوم السبت، إجراءاتها في إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية.

كان حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل رقم بوصلة عز الدين أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص. 

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأحيل للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

الإسماعيلية حادث تصادم السويس الاسماعيلى قناة السويس أمن سيارات

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