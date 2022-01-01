رئيس «الشؤون الخارجية» في البرلمان الليبي يلتقي السفير اليوناني

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي بالسفير اليوناني لدى ليبيا «إيوانيس ستاماتيكوس»، وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصةً تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرةً بين البلدين.

وقال مجلس النواب الليبي في بيانٍ له، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بحث مع سفير اليونان لدى ليبيا «إيوانيس ستاماتيكوس»، عبر الاتصال المرئي، المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين والاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع جمهورية تركيا.

وأكد العقوري، أن مجلس النواب بالإضافة إلى حرصه على المصالح الوطنية للبلاد، يضع في اعتباره أيضًا استقرار منطقة شرق المتوسط والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط.

وأضاف، أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تُحِلها الحكومة الليبية إلى مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها.

وبحسب بيان البرلمان الليبي، فإن اليونان وليبيا اتفقا على مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل مزيد من التنسيق والمباحثات في القضايا التي تهم البلدين.

فيما شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على حرص البرلمان على العلاقات التاريخية والجغرافية مع اليونان في جميع المجالات، أكد السفير اليوناني، كذلك، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا.