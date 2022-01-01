محافظ مطروح: جارى طرح إنشاء 9 مدارس جديدة وصيانة لمدرستين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أنه جارى طرح إنشاء عدد ٩ مدارس جديدة وصيانة لمدرستين بعدد ١٤٨ فصلا.

وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه جارى كرح إنشاء ٩ مدارس جديدة وطرحها يوم ٢٤ يناير، كما سيتم طرح صيانة مدرستين يوم ١٤ يناير، وذلك بمقر فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الترسية على عدد ٣ مدارس جديدة وهى مدرسة الشواعر للتعليم الأساسي ومدرسة خديجة بنت خويلد بالحمام ومدرسة غوط اللوز.

جاء ذلك استمرارا لجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بمحافظة مطروح مع إنشاء المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية لاستيعاب وتقليل الكثافات التعليمية بعدد من المناطق بمحافظة مطروح.

وكان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ديسمبر 2021، يرافقه، نائبه الدكتورة دينا عثمان، المدرسة المصرية اليابانية الاولي من نوعها في محافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7 للوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحها واستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

ورافقت الدستور جولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبه الدكتورة دينا عثمان في المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7.

وتفقد محافظ مطروح ونائبه الفصول التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية وغرف الأنشطة والمعامل والألعاب الترفيهية لرياض الأطفال، مشيدان بأعمال الإنشاء.

وأكد محافظ مطروح أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية تعد بمثابة صرح كبير ونقله نوعية بمحافظة مطروح حيث أنها ستكون تجربة تربوية يابانية فريدة بالمحافظة .

وافتتحت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في ديسمبر 2021، المؤتمر التعريفي عن المدارس اليابانية بمكتبه مصر العامة بمطروح بحضور فريق الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ولفيف من المهتمين وذلك التعرف علي هذا النوع من التعليم خاصة بعد افتتاح المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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