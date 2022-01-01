السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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الدين لله

غانم السعيد: وزير الأوقاف ناقد وأديب يجمع بين المناهج التراثية والحداثية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أشاد الدكتور غانم السعيد غانم عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه ناقد أديب، وشاعر موهوب، وخطيب مفوه، مضيفًا أن وزير الأوقاف استطاع أن يطهر المنابر من الأدعياء وأصحاب الفكر المتطرف، فلم يعد يصعد المنابر الآن إلا الأزهري المعتدل.

وأشار السعيد، إلى أن وزير الأوقاف يجمع بين المناهج التراثية والحداثية في النقد الأدبي ، فكما أنه متمكن من قضايا التراث فهو أيضًا متمكن من مناهج الحداثة وقضايا التجديد في النقد ، وأن هذا اللقاء هو باكورة لقاءات سوف تتكرر في الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية ، جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية بالقاهرة اليوم السبت  1/ 1/ ٢٠٢٢م بعنوان: "حوار التراث والحداثة في الأدب في ضوء كتاب : مسيرة النقد الأدبي وقضاياه" ، والذي يستضيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

و تقديرًا لجهود الدكتور محمد مختار جمعة، الدعوية والعلمية ، وسعيه الدائم وجهده المتواصل في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح الأفكار الخاطئة ، واهتمامه الدائم باللغة العربية دراسة وتطبيقًا، قدم  عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة درع الكلية لمعاليه تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المخلصة واهتمامه البالغ باللغة العربية والعمل على نشرها.

وكان وزير الأوقاف، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء وحدة لجودة اللغة العربية بالوزارة لتعلم لغة القرآن وفهم مراده، مؤكدا أن تعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة الدين، داعيا جميع الجامعات ووسائل الإعلام وسائر المؤسسات الثقافية إلى إنشاء وحدة لجودة اللغة العربية واتقانها ، مشددا على أن الجماعات المتطرفة والارهابية التي تقتل وتسفك الدماء.

وتابع :"إنما قتلت نتيجة تحريف للنصوص ولي أعناقها وخداع من لا يعلمون بتأويلات وتحريفات لا أصل ولا صحة لها، ولو أتقنا لغة القرآن الكريم لأحسنَّا الردَّ على هؤلاء ، ففهم كتاب الله (عز وجل) متوقف على فهمنا للغة وإدراك أسرارها".
 

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