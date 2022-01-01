السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

مع الاستعداد لعيد الميلاد.. مهندسة ديكور تشرح كيفية عمل مزود الميلاد بالمنزل

بسنت عزت
بسنت عزت

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.
ولعل أبرز مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية هو عمل المزود في المنازل المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد المجيد.


بسنت عزت، مهندسة الديكور، شرحت للدستور طريقة عمل مزود او مغارة الميلاد في المنزل وقالت انها تتكون من جبس، قطعة من الخشب الكونتر مقاس 50 سم * 50سم، وقطعة من الخيش، وقطع من الخشب مختلفة المقاسات، ودبابيس مكتب، والوان.

وعن طريقة العمل قالت إن الأمير يبدأ بتثبيت الخيش في قطعة الخشب بدبابيس المكتب، مع عمل فتحة أمامية لتصبح مدخل المزود أو المغارة، ثم تأتي مرحلة إدخال أعواد الخشب من الفتحة وعمل ارتفاعات مختلفة، ثم يتم خلط الجبس بالماء وصبه على الخيش من أعلى، ويتم تركه حتي يجف، ثم يتم تلوينه بالأصفر والبني، ورص التماثيل، ثم يمكن أضافة أنوار للزينة.

وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت عبر موقعها الرسمي إن المزود ذكر في الإنجيل وتحديدا في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا حيث ذُكر أن العذراء مريم بعد أن ولدت ابنها الرب يسوع المسيح، "وقمطته واضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل".

وأوضحت أنه يقول تقليد مسيحي قديم أن ولادة الرب يسوع حدثت في "كهف" بالقرب من بيت لحم، وهناك مواقع كثيرة يفترضونها لهذا الكهف. أما "كنيسة المهد" الموجودة حاليًا فقد بنيت في أحد هذه المواقع على سفح تل في بيت لحم. وربما أتى هذا الرأي عن إنجيل يعقوب الطفولي الأبوكريفي.. ولا تذكر قصة ولادة المسيح، أي نوع من المذاود كان ذلك المذود، لأن الأمر الهام الذي تبرزه القصة هو أن الرب يسوع ولد في أكثر الأمكنة تواضعًا، وأقلها شأنًا، وظل طيلة حياته على الأرض "ليس له أين يسند رأسه".

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