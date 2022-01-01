السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات بالخانكة في القليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لاتجارهم بالمواد المخدرة "الهيروين"، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر ودراجات نارية بدون لوحات معدنية وهواتف محمولة، ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز مكانا لترويج المواد المخدرة.

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