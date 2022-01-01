السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فين الرجولة».. بشرى تهاجم الرجال بأحدث أغانيها «حاجة واحدة» (فيديو)

بشرى
بشرى

استقبلت الفنانة بشرى العام الجديد 2022 بطرح أحدث أعمالها الغنائية، اليوم السبت، بعنوان “حاجة واحدة” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعد أغنية “حاجة واحدة” موجهة للرجال بشكل هجومي ومناصرة للمرأة، وتعاونت الفنانة بشرى خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي أحمد البرازيلي، والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج محمود رشاد بالتعاون مع مدير التصوير سيف الدين خالد.

 

كلمات أغنية “حاجة واحدة”

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي إيه!!!؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب اوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي ايه

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب قوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها 

فين الرجولة ليه اتعدمت فيكو فجأة لو واحدة قالت ليكو لا مبتخلصش من الكلام ……. من الكلام

اه صحيح في منكم رجالة وبقوا عملة نادرة بس الأغلبية فاكرة اي بنت مش تمااااااام 

حاجة واحدة اللي انتوا شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشوا وتشوفوا حاجة بعديها 

حاجة واحدة اللي انتو شاغلين بالكم بيها لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة

بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكلنا عارفين هي ايه!!!؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب اوي عليكو رافعين راسكو ازاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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